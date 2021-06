Après un an et demi de travaux, la première partie du chantier s’achève. Le bassin a été mis en eau. Et les premiers plaisanciers pourront accoster avant la mi-juillet. Les ouvriers procèdent actuellement aux derniers ajustements, avant le démarrage de la saison estivale et la mise en pause du chantier. On écoute Vincent Barraud, président de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, en charge du projet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/port-lt-1.mp3 Le nouveau port est dimensionné pour pouvoir accueillir jusqu’à 115 bateaux de plaisance. Un port qui a vocation à devenir un lieu d’attractivité, comme le souhaite Vincent Barraud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/port-lt-2.mp3 Et pour rappel, le coût d’un tel investissement s’élève à 12 millions d’euros.