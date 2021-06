Toujours dans l’idée de réduire les déchets, mais aussi l’usage de la vaisselle jetable, le syndicat mixte de gestion des déchets du nord-est de la Charente-Maritime propose de détourner la vaisselle encore en bon état déposée en déchetterie pour la prêter aux associations et clubs sportifs du territoire, mais aussi aux particuliers pour leurs événements privés. Anne-Sophie Descamps, vice-présidente de Cyclad, nous en dit plus sur ce kit à manger zéro déchet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/kit-a-manger-1.mp3 Pour ce faire, Cyclad s’est rapproché du Foyer occupationnel de Marlonges à Chambon qui devient ainsi le premier partenaire de cette opération. Anne-Sophie Descamps :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/kit-a-manger-2.mp3 Le Kit à manger zéro déchet est amené à se multiplier sur le territoire de Cyclad. Prochainement dans les secteurs de Matha, Saintes, Saint-Jean-d’Angély et Saint-Porchaire.