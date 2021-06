Après une année sans artifice en 2020 pour cause de crise sanitaire, la commune va proposer deux spectacles pyrotechniques les 13 et 14 juillet. Le premier à Hiers le soir du 13 à 22h. Et le second le lendemain à 23h à Marennes-Plage qui promet une balade de 16 minutes au cœur des musiques actuelles fédératrices et entraînantes.