Les résultats des élections départementales et régionales. Hier, a eu lieu le second tour. Et ce que l’on retient tout d’abord, c’est que le taux d’abstention a battu une nouvelle fois des records. 66% des électeurs ne sont pas allés voter ce dimanche. Ce taux s’élève à 65,5% en Charente-Maritime.

Pas de gros bouleversements dans notre département à l’issue de ce second tour, puisque la droite et le centre conservent la majorité. Elle a remporté 16 cantons sur 27. Soit un de moins qu’en 2015.

Ce que l’on retient surtout, c’est la défaite de Lionel Quillet sur l’île de Ré, battu par le maire de Rivedoux Patrice Raffarin qui a remporté 62,6% des voix. Un grosse claque pour le maire de Loix qui lorgnait sur la présidence de la Charente-Maritime pour succéder à Dominique Bussereau. Désormais, la voie est toute tracée pour Sylvie Marcilly, la maire de Fouras, qui a recueilli l’adhésion des électeurs du canton de Châtelaillon-Plage avec 74,11% des voix, en binôme avec Stéphane Villain. Sa candidature à la présidence du département doit être étudiée dès ce matin par la majorité, avant l’élection prévue ce jeudi.

Dans les autres cantons, celui de Saintes bascule à droite avec l’élection du binôme Véronique Abelin-Drapron et Philippe Callaud avec 53% des voix. Tout comme à Marans, puisque Karine Dupraz et Thierry Rambaud ont été battus par Valérie Amy-Moie et Jean-Pierre Servant qui ont rassemblé 65,4% des votes.

A Tonnay-Charente, c’est le binôme sans étiquette composé de Lionel Pacaud et Patricia François qui détrône la droite avec 52,5%.

L’île d’Oléron reste à droite. Dominique Rabelle et Christophe Sueur ont été élus avec 65,72% des voix devant les écologistes Anny Desreumaux et Grégory Gendre.

A Saint-Jean-d’Angély, Caroline Aloé et Jean-Claude Godineau sont repassés avec 53,61%.

A Royan, Marie-Pierre Quentin et Patrice Libelli sont élus avec 70% face au Rassemblement national.

A Marennes, Anne Brachet et le sénateur Mickaël Vallet sont élus avec 65,98% des voix face au RN.

A La Tremblade, le duo de droite Fabienne Labarrière et Jean Prou a battu le RN avec 64,38% des voix.

A Rochefort, Caroline Campodarve et Gérard Pons sont réélus avec 55,89% des voix.

De même à Surgères pour Catherine Desprez et Gilles Gay face à Micheline Bernard et Didier Touvron de la gauche, avec 64%.

A Saujon, Pascal Ferchaud et Ghislaine Guillen repassent avec 65,75% des voix devant le RN. Pascal Ferchaud qui devrait retrouver un groupe de gauche au sein de l’assemblée départementale, tandis que sa colistière rejoindra la majorité de droite et du centre.