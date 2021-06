Le point à présent sur le second tour des Régionales en Nouvelle-Aquitaine. Comme dans les autres régions de France, c’est le président sortant qui a été réélu. Le socialiste Alain Rousset est arrivé largement en tête avec 39,5% des voix, devant la candidate du Rassemblement nationale Edwige Diaz qui cumule 19,1% des voix. Cette dernière se félicite d’être la première force d’opposition à la région. Elle est suivie par Nicolas Florian des Républicains avec 14,2%. Même score pour l’écologiste Nicolas Thierry. Geneviève Darrieussecq, de la majorité présidentielle, termine 5e avec 13% des voix. Alain Rousset, qui entame un 5e mandat à la tête de la région, s’assure ainsi une majorité confortable, et cette fois sans l’obligation de composer avec les écologistes avec lesquels il a refusé de faire alliance au second tour.