Deux hommes de 26 et 18 ans ont été interpellés et placés en détention provisoire pour de multiples braquages dans l’agglomération de La Rochelle. Des vols à main armée avec violences. Le premier a eu lieu le 12 juin dernier dans une boulangerie de Périgny où l’employée a été enfermée dans le four à pain. Deux autres ont été commis dans une boulangerie de Lagord le 17 juin, et au Carrefour city de Lagord le 22 juin. Toujours à l’heure de la fermeture. Le montant total du préjudice s’élève à 12 700 euros. Les deux individus ont été arrêtés mercredi et placés en garde à vue. Ils ont reconnu les faits. Déjà connus des services de police, ils ont été incarcérés. Le plus âgé était en cavale. Le plus jeune sortait tout juste de prison. Ils ont été mis en examen pour extorsion avec arme et séquestration. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité.