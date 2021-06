Le sempiternel casse-tête de l’accueil des gens du voyage en pays royannais. Chaque été, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique tente tant bien que mal de trouver des solutions pour répondre à cette problématique. Or, il n’y a pas assez de terrains, et la CARA n’est toujours pas dans les clous du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Un manquement qui a récemment été source de frictions dans les communes de Saujon et Semussac. Ce que déplore le président Vincent Barraud qui semble toutefois faire face à un mur :

