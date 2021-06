J-2 avant la finale de Top 14. La Rochelle affronte Toulouse vendredi soir à 20h45 au Stade de France. Déterminés, les Jaune et noir, qui vont jouer leur première finale en championnat de France, visent très clairement le bouclier de Brennus. Mais face à une équipe qui l’a déjà gagné 20 fois, et qui vient de nouveau de décrocher le titre de championne d’Europe il y a un mois face aux Rochelais, la tâche ne sera pas simple. Mais le Stade rochelais peut compter sur le soutien de ses supporters qui pourront être plus nombreux en tribune. 2 500 places supplémentaires ont été ouvertes aux abonnés, licenciés et partenaires des Rochelais, en plus des 900 places initiales.