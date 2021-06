Le célèbre compositeur décédé il y a deux ans, qui a fait rayonner la ville à l’international, à travers la bande originale du film de Jacques Demy et ses célèbres Demoiselles. Hier matin, le maire Hervé Blanché a baptisé le Conservatoire de musique et de danse du nom de l’artiste. Un juste retour pour l’élu qui nous dit ce que représente encore aujourd’hui Michel Legrand pour la Ville :

Une partie de la famille de Michel Legrand a assisté hier à l’inauguration du conservatoire qui porte désormais son nom. Une occasion que ne pouvait manquer le fils du compositeur Benjamin Legrand :

Parmi les invités présents, la comédienne et réalisatrice Julie Gayet qui rend également hommage à Michel Legrand aujourd’hui, à l’occasion du lancement de son premier festival Sœurs jumelles. On l’écoute :

Une masterclass Michel Legrand est prévue cet après-midi à 16h, avant la soirée hommage à 21h15 au théâtre de la Coupe d’or. Le festival Sœurs jumelles, la rencontre de la musique et de l’image, se déroule jusqu’à vendredi. Emission spéciale en direct demain de 18h à 19h sur Hélène FM et Vogue radio depuis le cinéma Apollo de Rochefort, avec Alain Jeanne et ses invités, et notamment Julie Gayet.