C’est ce qu’ont annoncé cet après-midi les organisateurs du festival. Après les annonces du gouvernement hier, les concerts prévus sur la scène Jean-Louis Foulquier pourront se tenir en configuration debout et le port du masque ne sera pas obligatoire. Du coup, de nouvelles places sont mises en vente pour les concerts des 10 et 14 juillet avec Jean-Louis Aubert, Grand corps malade, Claudio Capéo, Vianney, Catherine Ringer et Alain Souchon. Pour les 11, 12 et 13 juillet, le placement sera libre : debout dans la fosse ou assis en gradin.