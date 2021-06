La Charente-Maritime est de nouveau placée en vigilance orange pour le risque d’orages, mais aussi et surtout en raison du risque pluie-inondation. Le temps va rester encore assez tumultueux ce jeudi dans notre département, avec la présence d’orages localisés, accompagnés d’un risque de chute de grêle en fin de journée. Le temps est gris et humide, avec de fortes précipitations cet après-midi et en soirée. Ça devrait se calmer demain vendredi, avant le retour d’un ciel tourmenté samedi et dimanche. Côté mercure, ça redevient enfin plus respirable avec une moyenne de 20° ce matin. Ça ne devrait pas dépasser les 23° cet après-midi sur le littoral et 24° dans les terres. Le vent va se renforcer avec des rafales à 80km/h cet après-midi.