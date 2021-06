Communiqué de la préfecture de la Charente-Maritime

ALERTE MÉTÉO DE VIGILANCE ORANGE

PHÉNOMÈNE D’ORAGES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Météo-France a émis un avis de niveau orange pour un phénomène d’orages sur l’ensemble du département à compter de ce jour 18h00 et jusqu’au jeudi 17 juin à 01h00. Une dégradation orageuse, prenant un caractère violent, sera accompagnée localement de fortes rafales de vent pouvant allant jusqu’à 100 km/h, ainsi que de fortes chutes de grêles et de fortes pluies pouvant aller jusqu’à 30mm/h (soit 30 litres par m² en 1h).

Conséquences possibles

Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires ;

Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement ;

Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes ;

Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.

Conseils de comportement

* Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

* Je m’abrite dans un bâtiment en dur

* Je me tiens informé et j’évite de me déplacer

* Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

* J’évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques