Départementales 2021. Marie-Noëlle Groch et Christian Gerin seront les candidats de la majorité présidentielle aux élections des 20 et 27 juin sur le canton de La Tremblade. La première est adjointe à la mairie de Breuillet et déléguée communautaire. Elle est également proviseure du lycée professionnel de Saint-Jean-d’Angély. Le second est journaliste et producteur audiovisuel. Ils nous parlent de leurs ambitions et de leurs projets :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/groch-gerin-integral.mp3 Marie-Noëlle Groch et Christian Gerin seront opposés à Alexandra Schakman et David Mautret de gauche, à Fabienne Labarrière et Jean Prou de la majorité départementale, et à Séverine Werbrouck et Michel Vollet du Rassemblement National. Marie-Noëlle Groch et Christian Gerin tiendront une réunion publique à Saint-Palais-sur-Mer ce soir à 20h.