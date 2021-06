La CGT appelle les personnels à cesser le travail à partir d’aujourd’hui, dans le cadre d’une journée d’action nationale. Le syndicat réclame une revalorisation du Ségur de la santé pour tous et une égalité de traitement, que ce soit dans la santé, le social ou le médico-social. On écoute Vincent Tranquard, secrétaire général de la CGT santé Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/cgt-sante.mp3 Le mouvement va durer trois jours. Des piquets de grève se tiendront devant les établissements concernés. Un rassemblement est prévu ce mardi entre midi et 14h sur le pont de l’île de Ré, avant une manifestation place de Verdun à La Rochelle dès 14h.