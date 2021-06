Départementales 2021 et le dérapage du Rassemblement national sur le canton de Marennes. Le candidat du parti de Marine Le Pen est accusé d’avoir fait circuler par voie de presse de fausses informations, en prétendant que le collège Jean-Hay de Marennes était en proie à du trafic de drogue et à des actes de délinquance. « Faux » répond son opposant socialiste Michaël Vallet, ancien maire de Marennes, sénateur et lui aussi candidat aux Départementales sur le canton de Marennes. « Ses déclarations sont mensongères et ne reposent sur aucun fait constaté », dit-il, dénonçant son « dégoût face à ces méthodes racoleuses de campagne électorale ». Le président du Département de la Charente-Maritime Dominique Bussereau, qui, rappelons-le, ne se représente pas à Royan, a lui aussi condamné ces propos. « Une ligne rouge a été franchie », a-t-il déclaré, apportant son soutien à l’ensemble de la communauté éducative.