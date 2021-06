Un incendie sur un transformateur provoque une panne d’électricité géante dans l’agglomération de La Rochelle. Le feu s’est déclaré ce mardi dans la matinée sur un poste électrique de la zone commerciale de Beaulieu. Aucun blessé n’est à déplorer, mais près de 50 000 clients ont été impactés.

C’est aux alentours de 10h40 que l’alerte a été donnée. Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime ont été appelés à la suite d’un incendie qui a pris dans un transformateur électrique de 380 000 volts, situé dans la zone commerciale de Beaulieu, à Puilboreau, près de La Rochelle. Une trentaine de soldats du feu se sont rendus sur place, avec le renfort d’une équipe de secours et des électriciens d’Enedis. Un périmètre de sécurité a aussitôt été mis en place. Une partie de la zone a été évacuée : plusieurs magasins situés à proximité, et certains commerces de la galerie marchande. Ce qui a perturbé le trafic routier, provoquant des difficultés de circulation le temps de l’intervention des secours. Les accès par la RN11 et la 237 ont été coupés.

Aucun blessé n’est à déplorer, mais le sinistre a provoqué une panne d’électricité importante, puisque près de 50 000 foyers ont été impactés dans une grande partie de l’agglomération, jusqu’à l’hyper-centre rochelais. A la mi-journée, 8 000 clients étaient toujours privés de courant. Mais tout est rentré dans l’ordre en début d’après-midi. L’incendie a été maîtrisé. Et le courant a été rétabli.