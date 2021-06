Le coup d’envoi ce soir de la Coupe d’Europe de football. C’est parti pour un mois de compétition autour du ballon rond. Reporté l’an dernier pour cause de covid-19, le championnat démarre dans un contexte plus favorable, avec un assouplissement des mesures sanitaires. Voilà qui devrait donner de l’élan à la reprise des bars qui ont rouvert leurs portes mercredi, après sept mois de fermeture, à l’image de l’Entracte à Rochefort qui va diffuser les matchs sur ses quatre écrans dont un géant. On écoute Vincent Large, le gérant de l’établissement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/euro-bar-1.mp3 Vincent Large mise surtout sur les phases finales prévues fin juin pour doper la fréquentation, malgré une jauge limitée à 50% et le couvre-feu à 23h. Il espère une tolérance en cas de qualification de l’équipe de France :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/euro-bar-2.mp3 Premier match de la Coupe d’Europe ce soir à 21h. La Turquie affronte l’Italie. L’équipe de France disputera son premier match mardi soir à 21h face à l’Allemagne.