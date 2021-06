Depuis hier, les clubs de fitness et de musculation peuvent rouvrir dans tout l’Hexagone. C’est la 3e étape du déconfinement marquée également par la réouverture en intérieur des bars et des restaurants, l’augmentation de la jauge dans les cinémas, et le décalage du couvre-feu à 23h. A Rochefort, les gérants de la salle de sport Cross fit étaient particulièrement heureux de retrouver leur clientèle ce mercredi. On écoute l’un d’eux Mathias Roques :

Sans compter que des améliorations ont été apportées pendant ces huit mois de fermeture :

Durant cette période de disette, Mathias a pu compter sur le soutien de ses abonnés. Du coaching a pu être assuré en extérieur. Aujourd’hui, il continue de positiver :

Voilà, Mathias Roques, le gérant de Cross fit Rochefort qui est situé avenue Wilson, près de la gare.