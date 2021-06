3e phase du déconfinement aujourd’hui. Avec la réouverture des bars et des restaurants en intérieur. Mais aussi des salles de sport, des gymnases et des stades. Désormais les salles de cinéma peuvent accueillir plus de monde, et plus longtemps puisque le couvre-feu est décalé à 23h. Les sites de loisirs sont également autorisés à rouvrir, à l’image du Futuroscope qui accueille de nouveau le public à partir d’aujourd’hui. Après huit mois de fermeture pour cause de crise sanitaire, le parc d’attraction de la Vienne retrouve enfin ses visiteurs. Outre les 40 attractions, des nouveautés et des animations seront proposées cet été, dans le respect des règles sanitaires. Tour d’horizon avec Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/futuroscope.mp3 Le Futuroscope espère retrouver des chiffres de fréquentation comparables à l’été 2019, soit 500 000 visiteurs. A noter que plusieurs personnalités sont attendues aujourd’hui pour la réouverture officielle, et notamment l’artiste Marghe, gagnante de la saison 10 de The Voice.