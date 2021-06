J-2 avant la phase 3 du déconfinement. A partir de mercredi, le couvre-feu sera décalé à 23h. Les bars et les restaurants pourront rouvrir en intérieur, avec une jauge limitée à 50%. Elle passera à 100% pour les terrasses extérieures. En ce qui concerne les cinémas, mais aussi les salles des fêtes et les stades, la jauge sera portée à 65%. Une bouffée d’oxygène pour les salles obscures qui sont restées plongées dans le noir pendant plusieurs mois. C’est le cas du cinéma l’Estran de Marennes qui a retrouvé son public le 19 mai dernier. Après un peu plus de deux semaines, le bilan est déjà positif pour son directeur Yvonnic Wahl :

D’ici là, le public aura le temps de se familiariser avec le nouvel Estran. Des travaux ont en effet été réalisés pendant cette période de fermeture forcée, comme nous l’explique Claude Balloteau, maire de Marennes-Hiers-Brouage :

Le montant global des travaux s’élève à environ 34 000 euros, en partie financés par le Centre national du cinéma.