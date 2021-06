La vaccination contre le covid-19 progresse rapidement à Royan. Plus de 52 000 injections ont été déjà réalisées depuis le début de la campagne en janvier. Ce qui représente 20% de la population du territoire de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Et ça devrait encore s’intensifier avec l’ouverture lundi dernier de la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans. Le centre de l’espace Cordouan accueille le public sur rendez-vous tous les jours, du lundi au dimanche, de 8h à 20h. Il faut s’inscrire au préalable sur doctolib.fr