Depuis mardi, les traversées de la Charente par la nacelle sont possibles entre 7h30 et 19h sans interruption. L’expérimentation va durer jusqu’à la fin du mois de juin. L’objectif étant de renforcer l’offre, dans le cadre du plan d’actions pour favoriser la mobilité douce mis en place par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. Son président et maire de Rochefort Hervé Blanché nous en dit plus :

Des traversées qui sont néanmoins soumises aux aléas du temps et de la navigation, comme le rappelle Sébastien Bourbigot, vice-président de la CARO en charge du développement économique et touristique :

Sans compter les soucis techniques comme ce fut le cas à deux reprises depuis la réouverture du pont le 13 mai dernier. Yannick Tachet, responsable d’exploitation du Transbordeur, nous en livre les explications :

A noter qu’un abonnement spécial à 5€ a été mis en place pour le mois de juin, avec un accès illimité. Rappelons que la durée de la traversée est de 4’30.