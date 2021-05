Le projet de parc éolien au large d’Oléron s’invite dans la campagne des Départementales. Les candidats insulaires de la majorité sortante de Charente-Maritime Dominique Rabelle et Christophe Sueur, respectivement maire de Saint-Georges et Saint-Pierre, disent clairement NON à l’installation de 70 machines sur un espace marin protégé de près de 300km². Un projet démesuré qui n’a plus rien à voir avec sa version d’origine datant de 2015, s’alarment les deux candidats de droite et de centre-droit.

Dominique Rabelle et Christophe Sueur se disent extrêmement inquiets du projet, arguant que l’ambition de l’Etat serait de construire un des plus grands parcs éoliens d’Europe. « Plus haut, plus grand, plus « empêchant », toujours plus, telle semble être l’orientation des nouveaux projets portés par l’Etat pour répondre aux directives européennes », s’insurgent les deux candidats aux Départementales. Ils disent clairement NON à cette ambition hors sol, hors normes, démesurée, réductrice des zones de pêche et destructrice des paysages oléronais qui à l’origine concernait un espace marin de 100km². Et de poursuivre, je cite : « notre île n’a pas vocation à devenir la base industrielle pour le développement du port Atlantique de La Rochelle ». Le duo entend bien prendre part au débat qui sera proposé par la Commission nationale de débat public dès le mois de septembre, mais dans le respect du territoire, de ses habitants et de ses économies primaires que sont la pêche, l’ostréiculture et le tourisme. Il encourage chacun à s’exprimer sur ce projet en connaissance de l’ensemble des éléments du dossier dès qu’il sera complètement ficelé.

Après la clôture du débat, une commission spéciale en présentera le compte-rendu, probablement en janvier 2022. Puis, le maître d’ouvrage devrait rendre sa décision au printemps prochain.