Elections départementales 2021. Sur le canton de Surgères, trois binômes sont en lice pour le vote des 20 et 27 juin. Les candidats sortants de la majorité départementale Catherine Desprez et Gilles Gay, respectivement maire de Surgères et d’Aigrefeuille-d’Aunis, repartent en campagne, face à Micheline Bernard et Didier Touvron, candidats de la gauche, et Cyrille Brissac et Evelyne Marchau du Rassemblement national. Ils nous disent le sens de leur engagement :