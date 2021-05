C’est à partir d’aujourd’hui que débute un nouvel épisode de grandes marées. Avec des coefficients élevés. Jusqu’à 103 cet après-midi et demain. Sur leur page Facebook, les pompiers de Charente-Maritime rappellent les conseils de sécurité à respecter pour pratiquer sereinement la pêche à pied : vérifier les horaires de marées, prévenir son entourage, avoir un téléphone et vérifier la météo, et pendant la pêche : anticiper la montée des eaux.