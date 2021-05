Alors que la vaccination prend de l’ampleur et concernera l’ensemble des Français de plus de 18 ans dès lundi, les tests sont maintenus pour continuer à lutter contre la propagation du virus. Une opération a eu lieu hier en drive sur le parking du centre commercial Martrou à Rochefort. Ce mardi, les médiateurs de lutte anti-covid des sapeurs-pompiers sont à Aigrefeuille-d’Aunis, place de la Renaissance. Ils seront demain route de l’Ecuissière à Dolus-d’Oléron. Jeudi, place Colbert à Rochefort. Et vendredi rue Marc-Jeanjean à Matha.