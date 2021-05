L’évènement porté par la comédienne Julie Gayet aura lieu du 23 au 25 juin, mais il a été revu à la baisse.

Au programme :

L’opération Inside Out : pour ouvrir les festivités de ce mois de juin, le camion photographique de l’artiste JR partira de chez Agnès Varda et Jacques Demy, rue Daguerre à Paris, pour tirer le portrait des Rochefortais au bord de la Charente le 2 juin. Ces photos décoreront les murs de la Corderie Royale pendant plusieurs semaines.

• 2 grandes soirées de concerts diffusés sur ARTE Concert : un concert symphonique hommage à Jacques Demy et Michel Legrand et une création originale signée Alex Beaupain, les 23 et 25 juin.

• Une journée spéciale de 8 masterclasses en musique, le 24 juin.

• Chaque jour, des projections au cinéma L’Apollo en présence des équipes de films.

• Des installations, animations et autres surprises sur le port et dans la ville…

• 16 conférences, tables rondes et rendez-vous pour les professionnels accrédités.

• Une session de speed meetings entre jeunes compositeurs et réalisateurs.

Là où se trouve l’image, la musique l’accompagne, et inversement. Les accréditations sont ouvertes et l’ensemble de la programmation sera dévoilé très prochainement.

La rencontre se tiendra chaque année à Rochefort, berceau des « Demoiselles » de Jacques Demy et commune incontournable de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Charente-Maritime qui brillent à travers leur fidèle soutien aux industries culturelles.