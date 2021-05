Le palmarès 2021 du Pavillon bleu a été dévoilé hier. Cette année, 410 plages et 115 ports de plaisance français ont décroché le label qui récompense les communes ayant mis en place des actions en faveur d’un tourisme durable et écoresponsable. En Charente-Maritime, 12 plages sont labellisées dont celle de La Giraudière à Grand-Village-Plage sur Oléron, Le Chay à Royan, ou Gatseau à Saint-Trojan-les-Bains. La Rochelle conserve son Pavillon bleu pour ses plages de Chef de baie et de La Concurrence. C’est le cas également pour le port de Saint-Denis-d’Oléron.