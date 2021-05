Jour J de la phase 2 du déconfinement. C’est aujourd’hui que le couvre-feu est reporté à 21h. C’est aussi aujourd’hui qu’a lieu la réouverture des terrasses des bars et des restaurants. Mais aussi de tous les commerces, des musées, des cinémas, des théâtres et des stades. Retour à plus de liberté, de vie et d’activité. C’est ce que souhaitent les professionnels. Exemple dans le centre-ville de Marennes-Hiers-Brouage. Christophe Grosbon est fleuriste. Il espère voir le centre-ville se redynamiser :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/marennes-1.mp3 Un espoir partagé par le caviste Matthieu Morice :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/marennes-2.mp3 Philippe Réaume est vendeur sur le marché. Lui fait preuve d’un bel élan de solidarité envers ses confrères qui rouvrent :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/marennes-3.mp3 Le reportage est signé Lucie Alix.