Rochefort océan veut développer la consommation de produits locaux et de saison sur son territoire. La Communauté d’agglomération travaille actuellement à l’élaboration de son Projet alimentaire territorial. Dans un contexte où l’offre agricole locale subit une menace réelle, l’objectif est de replacer l’agriculture au centre des préoccupations et de reconnecter les consommateurs et les producteurs, comme l’explique Bruno Bessaguet, vice-président de la CARO en charge du développement et de la valorisation des ressources alimentaires locales :

Ce Projet alimentaire territorial s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis plusieurs années par la CARO en faveur des circuits courts, notamment un rapprochement avec la restauration scolaire. Mais on est encore loin de son aboutissement, comme le souligne Dominique Dupuis, chargée de mission circuits courts à la CARO :

D’autres travaux sont en cours comme un programme d’accompagnement des exploitants qui seront en âge de partir à la retraite dans les 5 ou 10 ans. Sur les 300 agriculteurs et conchyliculteurs que recense le territoire, ils sont près de la moitié.

A noter que l’enquête auprès des consommateurs est en ligne sur le site internet de la CARO depuis mardi.