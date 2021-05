Les organisateurs ont présenté lundi les artistes attendus pour cette 5e édition qui s’est largement fait attendre, après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire. L’évènement, qui aura lieu du 15 au 17 juillet, verra la participation du groupe Kassav’ qui était déjà annoncé l’an dernier, tout comme le Grupo Compay Segundo. Il faudra également compter sur le groupe Electro Deluxe qui était déjà venu en 2018, et qui revient avec un nouvel album et un nouveau spectacle. Au total, 12 concerts sont annoncés pendant ces trois jours, dont 6 offerts, malgré les contraintes sanitaires, comme le souligne le programmateur du festival Clément Saunier qui se félicite de ce retour :

Pour des raisons sanitaires, tous les concerts seront joués en plein air. La scène payante du parc sera limitée à 1 000 places assises pour garantir de bonnes conditions d’accueil du public. Mais pas de quoi gâcher la fête pour autant selon la maire de Surgères Catherine Desprez :

La billetterie est déjà en ligne sur surgeresbrassfestival.com.

Jeudi 15 juillet : Electro Deluxe / LES FRERES SMITH / Quintette Bacchus / Jumbo System

Vendredi 16 juillet : Grupo Compay Segundo / CARIBOP / Potomanie Quartet

Samedi 17 juillet : KASSAV’ / Lilananda Jazz Quintet / Les Fanflures Brass Band / Dumka