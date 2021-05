La Ville et l’Agglomération ont décidé de soutenir le secteur durement frappé par la crise sanitaire, alors que se prépare la réouverture mercredi prochain. Des mesures sont prévues pour favoriser cette reprise.

Afin de soutenir au mieux le secteur de la restauration et des bars, la Ville de La Rochelle a décidé de reconduire les extensions de terrasses dont la jauge est fixée dans un premier temps à 50% par le gouvernement, avec une capacité d’accueil maximum de six personnes à table. Elle accorde également une exonération de droits jusqu’au 30 juin 2021 avec une gratuité des extensions jusqu’au 31 décembre 2021 et ce, à partir du 19 mai.

Par ailleurs, pour encadrer les différentes extensions de terrasses et respecter les mesures sanitaires, une charte d’engagement a été travaillée afin de définir des périmètres précis et des règles de bien vivre ensemble. Elle sera signée par chaque établissement qui s’engagera à respecter les mesures sanitaires, les riverains et l’environnement, la sécurité de la clientèle et la propreté des espaces occupés. Un comité de suivi composé d’élus sera chargé de veiller au respect de ces mesures et pourra proposer si besoin des aménagements.

De son côté la Communauté d’Agglomération de La Rochelle continue d’attribuer un fonds d’aide spécial renforcé dans le cadre de son plan d’accompagnement à l’économie et à l’emploi. A ce jour, l’Agglomération a accordé plus de 4 millions d’euros de subventions et aidé plus de 1 800 emplois. Au total, près de 600 entreprises ont pu bénéficier d’un accompagnement dont 40 % de restaurants, bars, hôtels et discothèques. Les demandes sont encore possibles jusqu’au 15 juin 2021 sur le site de l’agglo.

Enfin, une campagne de soutien aux cafés, hôtels et restaurants intitulée « Retrouvez l’essentiel » va être lancée avec une opération forte de distribution de 5 000 « bons-cadeaux » d’une valeur de 20 euros pour une consommation sur place, du lundi au jeudi, à déduire d’une facture minimum de 40 euros.