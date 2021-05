Départementales 2021. Les conseillers sortants du canton de Marennes se sont retrouvés avant-hier à Saint-Agnant pour dresser un bilan de leur action menée sur le territoire depuis leur élection en 2015. Le sénateur socialiste Mickaël Vallet et Michèle Bazin ont convié la presse devant les Halles du marais pour effectuer un état des lieux six ans plus tard. Et les résultats sont positifs selon les deux intéressés qui ne cachent pas leur satisfaction du devoir accompli, notamment sur le dossier du péage à l’entrée du pont d’Oléron. On les écoute :

Michèle Bazin qui n’est pas candidate à un second mandat pour des raisons personnelles. C’est Anne Brachet, adjointe au maire de Saint-Agnant, qui fera équipe avec Mickaël Vallet. Ce dernier qui nous expose les raisons qui le poussent à se représenter et ses priorités pour le Département :

Dans le canton de Marennes, Mickaël Vallet et Anne Brachet seront opposés à Richard Guérit et Stéphanie Moumon du Rassemblement national. Tous deux sont conseillers municipaux d’opposition à la mairie de Marennes-Hiers-Brouage.