Les stations thermales autorisées à rouvrir à partir du 19 mai. Un soulagement pour les établissements thermaux, après six mois de fermeture. En Charente-Maritime, la station thermale de Saujon se laisse quelques jours de plus, puisqu’elle rouvrira ses portes le 31 mai. A cette occasion, le programme « post-covid », qui est proposé depuis le premier déconfinement, est reconduit et même élargi avec la mise en place de trois nouveaux ateliers de gestion du stress. Et la station thermale met également l’accent sur la gestion post-covid avec deux cures dédiées, Lucie Alix :

A noter que les trois nouveaux ateliers sont pris en charge à 50% par l'Assurance maladie.