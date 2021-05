Le 20 avril dernier, deux hommes ont été appréhendés alors qu’ils tentaient de prendre la fuite en se débarrassant dans un buisson d’un paquet contenant la drogue. Un 3e fugitif a été identifié et arrêté quelques jours plus tard, ainsi qu’un 4e individu. Des perquisitions ont permis la saisie de 800 grammes d’héroïne et de matériel de pesée. Jugés en comparution immédiate, l’auteur principal a été condamné à 5 ans de prison dont quatre ferme, et ses comparses à plusieurs mois de détention.