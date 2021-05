Le préfet a signé hier un nouvel arrêté concernant ces deux mesures, en raison de l’état d’urgence sanitaire et afin d’éviter les rassemblements sur la voie publique. Celles-ci sont reconduites à compter de ce mardi et jusqu’au mardi 18 mai inclus, soit jusqu’à la veille de la phase 2 du déconfinement progressif et avant la réouverture de terrasses des bars et des restaurants. L’ensemble du département est concerné.