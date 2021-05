A Rochefort, la Plaine de jeux du quartier Libération a été la cible de nouvelles dégradations. Des actes de vandalisme ont été commis dernièrement sur le mobilier urbain. C’est la 6e fois en moins d’un an. La facture pour la remise en état de l’intégralité de la clôture avait déjà coûté 6 500 euros à la Ville. Face à la récurrence de tels actes, la municipalité annonce qu’elle ne déboursera pas un centime de plus pour engager de nouveaux travaux de réparation, et que tout défaut de sécurité sur les équipements entraînera la fermeture partielle ou totale de cette aire de jeux.