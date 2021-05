La Communauté de communes et les huit communes insulaires dressent un premier bilan positif, un an après la mise en place d’un partenariat avec Soluris, opérateur public des services numériques. Dans ce cadre, un conseiller numérique de proximité a été engagé lors du premier confinement. Et en pleine crise sanitaire, ce dispositif a fait ses preuves dans un contexte où, entre dématérialisation et télétravail généralisés, le numérique est devenu encore plus indispensable. On écoute Michel Parent, président de la CdC de l’île d’Oléron :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/soluris-1.mp3 Néanmoins, avec la présence grandissante du numérique, la cybersécurité devient un réel enjeu pour les collectivités, comme le souligne Michel Parent :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/soluris-2.mp3 Pour l’instant, le dispositif n’est présent que sur l’île d’Oléron mais au vu de ces résultats, il est prévu de le développer ailleurs en Charente-Maritime.