Souvenez-vous. En décembre dernier, nous faisions la connaissance de Cédric Fuster. Un ancien restaurateur qui s’est lancé dans un projet de création d’une épicerie itinérante sur le nord de la Charente-Maritime. Ça s’appelle « Lokalité » avec un « k ». Et le projet est enfin devenu réalité pour ce professionnel de 50 ans qui sillonne depuis un mois et demi une trentaine de communes essentiellement rurales pour servir une clientèle de proximité, éloignée de tout commerce. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/lokalite-1.mp3 Lokalité est une épicerie traditionnelle itinérante qui propose de nombreux produits français et locaux. Et visiblement, le concept plaît comme le souligne Cédric Fuster :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/lokalite-2.mp3 Voilà et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site lokalite17.fr