On vous en parlait la semaine dernière, le Marathon de Royan est reporté à 2022. L’évènement ne pourra pas se dérouler les 28 et 29 mai pour cause de crise sanitaire. Toutefois, en lieu et place, les organisateurs ont décidé de proposer un marathon connecté. On écoute le président Jean-Pierre Dumon :

Inscriptions qui seront ouvertes du 19 avril au 30 mai, uniquement en ligne sur la plateforme Klikego. L’épreuve aura lieu du 15 mai au 19 juin. Et les participants auront le choix :

L’occasion de maintenir un rendez-vous en attendant la 6e édition du Marathon Royan Côte de beauté en 2022 :

Un millier de participants sont attendus. C’est 10 euros l’inscription. L’intégralité de la recette sera reversée à deux associations : Le rêve de Rose et l’USEP17.