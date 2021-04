Scène ouverte avec Melvin dans les nuages de Saint-Savivien.

“Des chansons qui parlent de nous, des chemins que l’on arpente, des rêves que l’on invente. L’interprétation et les textes véhiculent l’émotion, celle qui touche le cœur et fait frissonner la chair. Le groove à la guitare et l’envie de vivre au cœur, Melvin nous emmène en voyage avec lui, dans les nuages. J’ai sorti un premier single pendant le confinement, CDI. Puis un 2ème single le 18 février, Primitif Cool, avec le premier clip professionnel du groupe. Un EP de 5 titres (qui portera le nom Primitif Cool) sortir en juillet 2021. Fin 2019, j’ai participé à mes deux premiers tremplins nationaux, le tremplin Chante Morin a Sablonnières (75) et le tremplin La Chasse Aux Chansons à Saint-Étienne. J’ai eu la belle surprise de remporter le 1er prix du jury et le 1er prix du public au premier, et le 1er prix du jury au second. C’est tremplin m’ont permis d’être sélectionné à des tremplins plus important (le Festival de la Chanson de Café à Pornic et Les Fous Chantant à Alès). Les sessions 2020 ont été reportées à 2021. L’enregistrement vidéo pour le premier tremplin a eu lieu le mardi 9 mars.”

https://www.facebook.com/melvin.danslesnuages/