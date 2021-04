Le glacier charentais-maritime L’Angélys veut atteindre les sommets. Son fondateur Denis Lavaud a de grandes ambitions pour sa marque, avec l’ouverture prochaine de 50 points de vente de glaces en cornet à emporter. La première a lieu aujourd’hui à Royan. Ça s’appelle « Les Ateliers de L’Angélys ». Le maître artisan glacier, que l’on ne trouvait jusqu’à présent que dans la grande distribution, inaugure sa première boutique avenue de Pontaillac, sur le front de mer. Une place de choix pour Denis Lavaud :Un tournant historique pour la société, qui intervient quasiment 25 ans jour pour jour après sa création à Saint-Jean-d’Angély. L’objectif étant de capter une nouvelle clientèle. Denis Lavaud :La boutique de Royan, qui va proposer une trentaine de parfums de glaces et sorbets, sera suivie de deux autres ouvertures, l’une place du Parlement à Bordeaux mi-mai, et l’autre début juin dans le quartier du marais à Paris. Et parmi les grands projets à venir, l’ouverture en 2022 d’un nouveau bâtiment de 1000m² contigu à l’existant, qui comprendra un outil de production et un laboratoire.