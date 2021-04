Une opération de régulation de cette espèce invasive est lancée ce soir aux abords du canal des sœurs et du parc de La Forêt. Des piégeurs-tireurs assermentés vont intervenir avec la police municipale entre 19h et 21h, puis jeudi également pendant ce même créneau horaire. Des tirs pourront occasionner quelques nuisances sonores, mais sans risque pour les riverains ni leurs habitations. L’enjeu est de limiter la prolifération des ragondins qui causent de nombreux dégâts sur les berges des canaux et des fossés, et véhiculent des maladies transmissibles à l’homme et aux animaux comme la leptospirose.