La Ville a lancé hier une grande opération d’enlèvement des véhicules stationnés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sur des places de parking publiques. Les enjeux d’une telle action sont importants pour le commerce local, mais aussi pour la vie des habitants du centre-ville. Avec cette action, le maire Bruno Drapron a décidé de taper du poing sur la table, et il a un message à faire passer :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/saintes-ventouses-1.mp3 60 voitures sont concernées dans un premier temps. L’opération, qui ne fait que commencer, se veut parfaitement millimétrée, comme nous l’explique Philippe Creachcadec, adjoint au maire en charge de la Sécurité publique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/saintes-ventouses-2.mp3 A noter que, si les propriétaires des voitures ventouses sont retrouvés, ils devront régler une amende de 35 euros, et payer le prix de la fourrière, soit 126 euros. Plus 6 euros par jour de frais de gardiennage.