Hervé Blanché a signé vendredi après-midi avec le préfet Nicolas Basselier et le procureur de La Rochelle Laurent Zuchowicz un protocole de mise en œuvre des procédures de rappel à l’ordre et de transaction municipale. Objectif : lutter contre la petite délinquance et améliorer la sécurité dans la ville. Les précisions de Lucie Alix :

transaction municipale