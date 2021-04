Le déploiement de la collecte séparée des biodéchets s’accélère sur le territoire de Cyclad, au nord de la Charente-Maritime. Cette année, la Communauté de communes Aunis Sud rejoint le programme Tribio 2023, chargé d’anticiper les nouvelles directives en matière de tri à la source des biodéchets qui sera obligatoire fin 2023. La première collecte est prévue le 2 novembre prochain. D’ici là, 130 bornes d’apport volontaire vont être installées sur le territoire, et les foyers vont être équipés, comme le souligne le président de Cyclad et de la CdC Aunis Sud Jean Gorioux :

Les biodéchets ainsi collectés seront transformés en compost pour être utilisés dans les filières agricoles locales. L'objectif étant désormais de transformer l'essai, après 10 ans de travail sur le compostage individuel et trois ans d'expérimentation de collecte séparée des biodéchets. Car les résultats sont encourageants :

Et la marge de progression est importante comme le laisse entendre Jean Gorioux :

Lancée en novembre dernier en Vals de Saintonge, et donc bientôt sur Aunis Sud, la CdC Aunis Atlantique devrait rejoindre le dispositif dans la foulée.