La Galette luzacaise et la Biscuiterie de Fort boyard rejoignent le groupe Océalia. Depuis le 1er avril, les deux entreprises, désormais rassemblées sur un seul et même site à Saint-Just-Luzac, près de Marennes-Hiers-Brouage, font dorénavant partie de la coopérative d’envergure nationale forte de 10 000 agriculteurs et de 1 500 salariés. Un rapprochement qui promet d’assurer le développement économique des deux sociétés comme le souligne Thierry Maguier, responsable de la Galette luzacaise fondée en 1966 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/galette-1.mp3 Un nouveau départ également pour Sébastien Branchu, responsable de la Biscuiterie de Fort Boyard qui existe depuis 2014 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/galette-2.mp3 Le rachat de ces deux entreprises familiales et artisanales va permettre également une diffusion plus large de leurs produits au sein du groupe Océalia, comme le souligne son directeur du pôle viticulture et grand-public Xavier Briois :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/galette-3.mp3 Pour Océalia, ce rapprochement est l’occasion de renforcer sa présence sur le territoire dans une démarche de circuit court pour développer et élargir son offre de produits régionaux.