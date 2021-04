De nouveau contraints à la fermeture pendant quatre semaines, ils s’organisent pour maintenir leur activité. A Surgères, ils sont une quinzaine du centre-ville à se mobiliser pour proposer des créneaux communs de click and collect. Ainsi, les clients vont pouvoir commander des articles sur les réseaux sociaux ou par téléphone, et venir les récupérer les jeudis et samedis matin à l’heure du marché, et le vendredi après-midi. L’opération débute demain. Stéphanie Bolla, vice-présidente de l’union des commerçants de Surgères et gérante d’une boutique de prêt-à-porter, nous en parle :

Pour Stéphanie, l’essentiel est de garder le contact avec la clientèle. Ecoutez :

Cela concerne les enseignes de prêt-à-porter, magasins de chaussures, d’électroménager, instituts de beauté, parfumerie, bijoutiers et les horlogers.