Rencontre avec une classe de CM1 de l’école primaire plaisance de Tonnay-Charente. Nous avons été accueillis hier après-midi par les élèves et leur professeure Lucie Deruette, dans le cadre d’un travail en classe sur les médias à l’occasion de la Semaine de la presse à l’école qui s’est terminée vendredi dernier. Nous leur avons présenté le métier de journaliste radio et proposé de parler d’un sujet d’actualité. Ils ont choisi d’évoquer l’arrivée d’un couple de cigognes blanches dans leur commune. On les écoute :

Encore bravo aux élèves et à leur professeure pour ce sujet qui fait beaucoup parler en ce moment.