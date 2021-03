Environ 70 opposants à l’éolien industriel se sont rassemblés vendredi après-midi devant la mairie de La Jarrie-Audouin, près de Saint-Jean-d’Angély. Tous entendaient dénoncer le projet d’implantation de neuf éoliennes dans la commune, à l’occasion de la venue du commissaire enquêteur chargé de recueillir l’avis de la population, dans le cadre de l’enquête publique qui se termine mercredi. On écoute Hervé Bidault membre du collectif Non aux 9 éoliennes de La Jarrie-Audouin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/eolien-jarrie-audouin-1.mp3 Le collectif compte se mobiliser jusqu’au bout pour appeler chacun à s’exprimer le plus massivement possible :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/eolien-jarrie-audouin-2.mp3 La manifestation des anti-éoliens, qui a été autorisée par la préfecture, s’est déroulée dans le calme et de manière pacifiste, malgré les menaces du maire de faire intervenir les forces de l’ordre pour verbaliser sous couvert de l’interdiction des rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique.